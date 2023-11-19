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تراند اليوم : بالصور: مغادرة الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

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بالصور: مغادرة الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

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صحيفة الخليج 365_واس: غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشرة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبيّة تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

بالصور: مغادرة الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
بالصور: مغادرة الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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