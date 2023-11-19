تراند اليوم : سترون نتائج عجيبة.. بالفيديو: مواطن يكشف عن وصفة مجربة تكثف الشنب والذقن وتسد فراغات الشعر خلال شهر

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن، عن وصفة مجربة تكثف الشنب والذقن وتسد فراغات الشعر خلال شهر.

نواة التمر

وقال المواطن في مقطع فيديو: نغسل نواة التمر ونجففها جيداً ثم يتم تحميصها حتى تصير باللون البني وتطحن.

زيت الأورجان

وأضاف: نضع 100 مليجرام من زيت الأورجان في قدر صغير على النار ونضيف 20 جرام من نواة التمر المطحون على الزيت ونتركها 24 ساعة متخمرة مع بعضها.

الذقن والحواجب

وأكمل: نصفي الخليط ونضع منه على الشنب من الداخل والذقن والحواجب وفراغات الرأس، ونستخدمه مرة واحدة يومياً لمدة شهر.

نتائج عجيبة

وأوضح أن الخليط يوقف تساقط الشعر ويزيد كثافة الحواجب والرموش، معلقا: سترون نتائج مرضية وعجيبة.