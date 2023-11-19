شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد: الهوية على أبشر وتوكلنا لا تكفي للسفر إلى البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، من عدم حمل أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر عند السفر إلى البحرين.

وأكدت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الهوية الوطنية على تطبيقيّ أبشر وتوكلنا لا تكفي لعبور جسر الملك فهد، ويجب إحضار أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر.

وقالت: "تأكد من حمل أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر عند سفرك إلى البحرين".

كما طالبت مؤسسة جسر الملك فهد بالتأكد من صلاحية الهوية الوطنية قبل السفر إلى البحرين عبر الجسر.