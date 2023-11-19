شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار باللون الأحمر.. استمرار هطول الأمطار الغزيرة على القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارَا باللون الأحمر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة القصيم.

وقال "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي على "إكس"، إن الحالة المطرية مستمرة في القصيم حتى العاشرة من مساء اليوم، وتشمل تأثيراتها، رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفية وتساقد البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وحدد "الأرصاد" المحافظات الأكثر تعرضًا للأمطار وهي الاسياح، والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيرزة وعيون الجواء.

الطقس على المناطق السعودية اليوم

يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وبين مركز الأرصاد، أن الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة.

وتشمل تلك المناطق مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد، أنه يتوقع أيضًا تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.