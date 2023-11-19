شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد يحذر من طقس الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات: العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى التاسعة مساءً.

طقس جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها رياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة التي تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، تشمل محافظات: أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، ومركز الفطيحة.