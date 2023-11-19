شكرا لقرائتكم خبر عن سيول وصواعق..مركز الأرصاد يحذر من طقس 5 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن طقس عدد من المناطق في المملكة اليوم، وتشمل: الرياض، الشرقية، القصيم، عسير والمدينة المنورة.

وبين أن تلك المناطق تمر بطقس ممطر بشكل غزير، مع عدد من التأثيرات التي تشمل صواعق رعدية وجريان السيول ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدرى الرؤية.

طقس الرياض

تهطل على الرياض أمطار غزيرة مع هبوب رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية.

وتستمر تلك الحالة حتى الـ 9 من مساء غد الإثنين، في الرين، القويعية، الدوادمي وعفيف.

طقس الشرقية

تشهد أجزاء من الشرقية هطول أمطار غزيرة مع هبوب رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية.

وتستمر ااحالة حتى الـ 9 من مساء اليوم في النعيرية وقرية العليا والخفجي

طقس القصيم

تمر القصيم بذات الطقس الذي تمر به الرياض والشرقية ويستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأحد.

وذلك في محافظات: الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، عقلة الصقور، ضرية، رياض الخبراء، النبهانية، الفوارة، الرس والخبراء.

طقس عسير

يستمر ذات الطقس بعسير في محافظات: الحرجة، الربوعة، سراة عبيده، ظهران الجنوب، وذلك حتى الساعة الـ من مساء اليوم الأحد.

طقس المدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة أمطارًا غزيرة مع هبوب رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية.

وتستمر تلك الحالة حتى الـ 10 من مساء اليوم، في الرايس وبدر.