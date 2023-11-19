شكرا لمتابعة خبر عن استبدال 3 صمامات قلبية ينهي معاناة شاب عشريني بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن الفريق الجراحي بمركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث من عمره يعاني من تهتك ثلاثة صمامات قلبية بسبب التهاب مزمن سببه البكتيريا المسببة للحمى المالطية.

وأوضح التجمع الصحي بأن التشخيص المبدئي للمريض بين تدهور حالته الصحية المصحوبة بضعف جسدي عام أدى لعدم مقدرته على القيام بأبسط مجهود ممكن مع فقده لنسبة كبيرة من وزنه.

وبين التجمع الصحي، أنه بعد تشخيص المريض عن طريق الأشعة التلفزيونية للقلب، تبين وجود تهتك ثلاثة صمامات قلبية إضافة إلى وجود فقدان القلب لنصف كفاءته لضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم، وبعد دراسة الحالة من قِبَل الفريق الطبي بالمركز؛ تَقرر عمل عملية جراحية والتي تكللت بنجاح حيث تم استبدال واصلاح الصمامات الثلاثة وغادر المريض وهو بصحة جيدة.

ويذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة أجرى 238 عملية قلب مفتوح خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، بينما أجرى 1833 قسطرة قلبية خلال الفترة ذاتها.