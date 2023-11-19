شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة: آلاف الأفراد لمواجهة الحالات المطرية بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفعت أمانة العاصمة المقدسة من مستوى جاهزيتها بالمعدات والآليات تحسباً للحالة المطرية، تزامناً مع التنبيهات الصادرة أمس، من المركز الوطني للأرصاد.

وجهزت أمانة العاصمة المقدسة حوالي (3000) فردٍ ما بين عمالٍ ومشرفينٍ ومراقبينٍ مزودين بـ آلاف المعدات المختلفة الأنواع والاستخدامات.

ويأتي ذلك بالإضافة الى تجهيز (16) مركز إسناد موزعًا في مختلف نواحي مكة المكرمة، مع التركيز على المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في كمية الأمطار.