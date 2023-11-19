انت الان تتابع تكوّنات للسحب الرعدية الممطرة على جدة.. الفرصة مهيّأة لأمطار متوسطة إلى غزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 9:31 صباحاً

تفاعلت إمارة منطقة مكة المكرّمة مع صور الرادار بالمركز الوطني للأرصاد، التي كشفت عن أن أجزاءً من محافظة جدة تشهد الآن تكوّنات للسحب الرعدية الممطرة. وتوقع "الأرصاد" أن تزداد خلال الساعات القادمة فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة. ودعت إمارة منطقة مكة المكرّمة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة.

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