لمن يصعب عليه الأمر.. بديلان عن "المشي قبل الدوام" تقدمهما "الصحة"

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت وزارة الصحة، بديلان عن "المشي قبل الدوام" لمن يصعب عليه القيام بذلك.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس": "صعب تمشي قبل الدوام؟.. استخدم الدرج بدل المصعد، أو امشِ في استراحة الغداء".

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