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تراند اليوم : أدى لثغرة خطيرة في الدفاعات الإسرائيلية.. دليل "جديد" يكشف فشل إسرائيل الاستخباراتي في7 أكتوبر

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صحيفة الخليج 365 - وكالات: نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر أمنية وصناعية إسرائيلية قولها إن بالونات التجسس التي كان من الممكن أن تحذر من هجوم حماس في 7 أكتوبر كانت معطلة ولم يتم تحديثها أو صيانتها.

وقالت المصادر إن بالونات "سكاي ستار" البيضاء المملوءة بالهيليوم، كانت ذات يوم جزءا أساسيا من العملية الأمنية الإسرائيلية على غزة، ومجهزة بحمولة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وبرامج التجسس،

إلا أن 3 من أصل 7 "مناطيد" موجودة على حدود القطاع غير صالحة للعمل مما ترك ثغرة خطيرة في الدفاعات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لواءين فقط من أصل 32 لواء من الجيش الإسرائيلي، كانا قريبين من حدود غزة وقت الهجوم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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