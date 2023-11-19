تراند اليوم : متى تعرف أنك تعاني من اضطرابات في النوم؟.. استشاري يكشف "فيديو"

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري أمراض اضطرابات النوم، الدكتور صالح الدماس عن الحالات التي تستدعي مراجعة الطبيب بسبب اضطرابات النوم.

وقال الدماس، خلال ظهوره ببرنامج "سيدتي"، إن النوم الصحي هو الذي يقضيه الإنسان في الليل بساعات كافية وبجودة جيدة تؤدي إلى أن يكون في اليوم التالي في حالة جسدية جيدة.

وأضاف: "أن يستيقظ الإنسان وليس متعب أو مرهق، وفي حالة ذهنية جيدة، وأن تكون حالته المزاجية جيدة ليس في حالة من الاكتئاب، حتى يحين موعد النوم في اليوم التالي".

وتابع: إذا كنت تعاني من الخمول خلال النهار أو حالة مزاجية سيئة، وغير قادر على التركيز والإنجاز بشكل جيد، فمن الأفضل أن تستشير طبيب مختص في أمراض النوم.