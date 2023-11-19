شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 557 رخصة جديدة للمهن التجارية بالطائف في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زاد عدد الرخص التجارية التي استخرجها أصحاب المرافق التجارية للأنشطة المختلفة عبر منصة "بلدي" بمحافظة الطائف خلال شهر سبتمبر الماضي عن 557 رخصة جديدة لمزاولة المهن التجارية.

بالإضافة إلى تجديد الرخص التجارية المنتهية صلاحيتها، مع إصدار 351 شهادة صحية للعاملين بالمرافق التي لها علاقة بصحة المستهلك، بعد اجتيازهم الدورة التدريبية على الاشتراطات الصحية اللازمة للعمالة بالمرافق الصحية.

وأوضحت أمانة الطائف أنه يمكن لأصحاب المحلات التجارية إصدار رخصة بلدية من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصتها الإلكترونية "بلدي".

منصة "بلدي"

تقدم الوزارة من خلال المنصة العديد من الخدمات والتراخيص بشكل رقمي، مثل تراخيص البناء وتراخيص المحال التجارية، كما يمكن من خلال المنصة الاستعلام عن التراخيص وإتمام العديد من المعاملات الإلكترونية الأخرى، ما يساعد في تقديم الخدمة بطريقة أكثر كفاءة وأكثر فاعلية.

وتسهم المنصة في تسهيل التواصل والتفاعل بين المواطنين والأمانة، كما توفر بوابة "بلدي" مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالبلديات، مثل تقديم الشكاوى والاقتراحات، متابعة حالة الشكاوى والطلبات، الاستعلام عن رخص البناء والتراخيص الأخرى.