شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات جدة: خدمة أكثر من 35 مليون مسافر خلال 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، عن خدمة أكثر من 35 مليون مسافر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 2023، منهم 6.5 ملايين معتمر من خلال ما يزيد عن 207 آلاف رحلة جوية، وشحن 16.7 مليون حقيبة، وأكثر من 16 مليون عبوة ماء زمزم.

وتطرق إلى النجاحات المتحققة خلال موسم الحج للعام 2023، والذي شهد خدمة أكثر من 7.8 ملايين مسافر، منهم 864 ألف حاج خلال مرحلة الوصول، و959 ألف خلال مرحلة المغادرة، عبر أكثر من 51 ألف رحلة جوية، وشحن نحو 10.6 ملايين حقيبة ونحو مليون عبوة زمزم.

وأشار إلى دور استحداث مصفوفة الحساسية في تحقيق المطار لرقم قياسي في التشغيل تجاوز 151 ألف مسافر في يوم واحد.

جاء ذلك خلال الملتقى الاستراتيجي السنوي لشركة مطارات جدة، والذي دشنه يوم أمس، وكيل محافظة جدة، طراد بن فهد الشريف، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحضور رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، وأعضاء المجلس وعدد من قيادات الشركة.

وجهات سفر جديدة

قال، أبوعباة، إن تنظيم الملتقى الاستراتيجي السنوي للشركة يستهدف عقد جلسات عمل وعصف ذهني لمناقشة المستهدفات، واستعراض الإنجازات المتحققة للخروج بأفضل التوصيات العملية، مشدّداً على أهمية تعزيز روح المبادرة والفريق الواحد للوصول إلى النتائج المأمولة، بالتنسيق والموائمة مع جميع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، لتحقيق أعلى النتائج القياسية في الأداء.

وأوضح رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة، المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستهدف خدمة أكثر من 114 مليون مسافر، وتدشين وجهات سفر جديدة لتصل إلى 150 وجهة سفر، وزيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن شركة مطارات جدة تسير على خطى ثابتةوخطة استراتيجية واضحة لتحقيق تلك المستهدفات.ويهدف الملتقى إلى مراجعة استراتيجية الشركة، وتحديد خطة عمل العام القادم 2024، بما يسهم في تطوير الأعمال التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي.ويشهد الملتقى، الذي يستمر لمدة 3 أيام، تنظيم عدداً من ورش العمل لمناقشة سبل تحويل التحديات إلى فرص من خلال استعراض أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام الجاري 2023، وسبل زيادة الموائمة والتكامل بين كافة شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص.