السعودية | وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يلتقي مبعوثي الوزارة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، بمدينة ساوباولو بالبرازيل أمس، مبعوثي الوزارة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

واستعرض العنزي البرامج والأعمال الدعوية التي ينفذها الدعاة في دول أمريكا اللاتينية، بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر قيم الإسلام السمحة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، مؤكداً رسالة المملكة في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتطرف وفق منهج الكتاب والسنة، مبينًا واجب الدعاة الى الله تعالى في ذلك.