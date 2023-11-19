السعودية | جامعة الملك خالد تنظم برامج ثقافية بالتزامن مع اليومين العالميين للطلاب الدوليين والتسامح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفلت جامعة الملك خالد باليوم العالمي للطلاب الدوليين واليوم الدولي للتسامح عبر سلسلة من البرامج التي نفذتها مختلف وحدات الجامعة؛ حيث وجَّه معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي جميع الجهات بالجامعة بتنفيذ منظومة من البرامج المتنوعة وفق الإطار الذي حددته وزارة التعليم، مشددًا على أهمية الاحتفاء بالمناسبتين واستفادة أكبر شريحة من الطلاب من هذه البرامج والاطلاع على تراث المملكة وحضارتها وتراث المنطقة وتفعيل العديد من الفعاليات المتنوعة في هذا الاتجاه.

وأوضح مشرف الإدارة العامة للطلاب الدوليين بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح آل مرعي، أن الجامعة تحتضن أكثر من 2300 طالب وطالبة من 85 جنسية، وتقدم خدماتها للقبول من خلال منصة “ادرس في السعودية”، ويحظى الطلاب الدوليون بالجامعة بخدمات متكاملة تشمل قسمًا علميًّا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إضافة إلى مراكز خاصة بدعم اللغات وتقديم دورات مختصة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية لمن هم بحاجة إلى تحسين مهاراتهم اللغوية، كما توفر السكن الجامعي للطلاب الدوليين والخدمات الصحية، وتهتم بالدعم الأكاديمي عبر عدة خدمات أكاديمية واستشارية مع وجود مُشرف دراسي للمساعدة في العملية التعليمية.

وفي مجال الأنشطة الثقافية والاجتماعية، نظمت الجامعة فعاليات وأنشطة ثقافية واجتماعية لتعزيز التفاعل والتواصل بينهم، كما توفر دعمًا ثقافيًّا للمبتعثين في الجامعة للمساعدة في التكيف على الثقافة الجديدة والانسجام مع مختلف الثقافات، وترفيهيًّا؛ نظمت الجامعة رحلات داخلية للمبتعثين إلى الجامعة من الطلاب الدوليين؛ بهدف التعرف على منطقة عسير والمملكة وأهم معالمها.

واشتملت الزيارات زيارة متحف “تمنية” بمشاركة عددٍ من الطلاب من مختلف الجنسيات، وجولة سياحية في أبرز معالم محافظة خميس مشيط.