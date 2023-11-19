السعودية | “الشؤون الإسلامية” توزع 8 آلاف نسخة من المصحف الشريف وترجمات معانيه لزوار معرض “جسور” بألبانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 8000 نسخة من القرآن الكريم وترجمة معانيه، على زوار معرض “جسور” الذي تقيمه في العاصمة الألبانية تيرانا، والذي انطلق في 9 نوفمبر ويستمر حتى 24 منه، حيث شملت الترجمات الألبانية والمقدونية والإنجليزية، من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، هدية لزوار المعرض.

كما تضمن المعرض على إصدارات متنوعة من المصاحف وترجمات معاني آيات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة، ويشتمل على شرح تفصيلي عن مراحل طباعة المصحف الشريف ومراحل الإنتاج التي يمر بها؛ بهدف إطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقدمها المملكة في العناية بكتاب الله من خلال طباعته وتوزيعه ليصل المسلمين في العالم.