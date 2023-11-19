220 بلاغا للأخطاء الدوائية

استقبلت هيئة الغذاء والدواء العام الماضي، 220 بلاغ أخطاء دوائية، و176.158 ألف عرض جانبي، ورصدت 976 منتجا تجميليا مخالفا مدرجا في النظام، في وقت بلغ إجمالي بلاغات الجودة الواردة 771 بلاغا، وإجمالي العينات الواردة 289 عينة واردة.

89% دعاوى

كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء للعام الماضي، تسجيل 112 دعوى مرفوعة، منها 100 دعوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية بـ89%، و11 قضية مرفوعة أمام المحاكم العمالية بـ10%، ودعوى وحيدة مرفوعة أمام المحاكم الجزائية بـ1%، وبلغت الأحكام النهائية لمصلحة الهيئة 45 حكما بـ54%، و7 أحكام ضد الهيئة بـ8%، وبلغ إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة العامة 10 قضايا، وإجمالي قيمة التعويضات التي ادعى بها المدعون في القضايا المرفوعة، وصدرت بها أحكام لصالحها 161.501.338 مليون ريال.

تحليل المنتجات

فاق تحليل منتجات التجميل بعد التسويق، تحليل بلاغات الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، حيث بلغ تحليل المنتجات بعد التسويق 255 منتجا، مقابل 203 منتجات في بلاغات الأعراض الجانبية، إلى جانب اعتماد 202 وسيلة خفض المخاطر للمستحدثات الصيدلانية، ومراجعة أكثر من 1588 اسما تجاريا، و1167 غلافا داخليا وخارجيا، وتلقي 13.452 ألفا لخفض المخاطر للمستحضرات الصيدلانية للممارس الصحي، وإصدار 34 أمر سحب، بناء على خلل جودة مؤكد، وعقد 37 اجتماعا للجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها، والتحقق من كفاءة شركات المطابقة من 533 منتجا.

بلاغات ودعاوى

220 بلاغا الأخطاء الدوائية

176 ألفا بلاغات عرض جانبي

976 منتجا تجميليا مخالفا

771 بلاغا لجودة الواردة

289 عينات واردة

112 دعاوى مرفوعة

%54 أحكام نهائية للهيئة

225 منتجات التجميل المحللة

203 منتجات بلاغات الأعراض الجانبية المحللة

202 وسيلة خفض المخاطر للمستحدثات الصيدلانية

34 أمر سحب خلل جودة مؤكد

161 مليونا تعويضات الهيئة