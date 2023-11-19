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5 شروط لرفع قضايا الإخلاء بمحاكم التنفيذ

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حدد المستشار القانوني المحامي عاصم حسين، نحو 5 شروط لرفع أمر الإخلاء على المسـتأجر عن طريق ناجز لدى محكمة التنفيذ، ومن هذه الشروط عدم التزام المستأجر ببنود العقد، و إذا حصل تأخير من المستأجر في الدفع ومرت المدة المتفق عليها بالعقد ولم تتم الاستجابة لطلب المؤجر، ومر على وقت دفع الإيجار 15 يوما، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية، وفي حالة اكتشف أن المستأجر يستعمل السكن لأنشطة مخالفة يطلب صاحب العقار إخلاء الموقع أو رفع قضية طلب إخلاء، أيضا حينما يكتشف أصحاب العقار بأن المستأجر قام بأخذ العقار المؤجر بطريقة الرشوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أيضا يرفع المؤجر قضية طلب إخلاء إذا حصل ضرر له من المستأجر، كذلك يطلب إخلاء العقار في حال أصبح ملكا للدولة ولم يعد تابعا للمؤجر.

قضايا الإخلاء والقرارات 2023

29.731 طلب تنفيذ

الرياض

10944 طلبا

20691 قرارا

مكة المكرمة:

9234

16908 قرارا

الشرقية:

4628

9721 قرارا

المدينة المنورة

1487

2956 قرارا

عسير

7641

1538 قرارا

جازان

605

1495 قرارا

القصيم

618

995 قرارا

تبوك

480

988 قرارا

حائل

335

388 قرارا

الحدود الشمالية

150

295 قرارا

الجوف

215

578 قرارا

نجران

194 طلبا

406 قرارا

الباحة

77

140 قرارا


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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