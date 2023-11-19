5 شروط لرفع قضايا الإخلاء بمحاكم التنفيذ

حدد المستشار القانوني المحامي عاصم حسين، نحو 5 شروط لرفع أمر الإخلاء على المسـتأجر عن طريق ناجز لدى محكمة التنفيذ، ومن هذه الشروط عدم التزام المستأجر ببنود العقد، و إذا حصل تأخير من المستأجر في الدفع ومرت المدة المتفق عليها بالعقد ولم تتم الاستجابة لطلب المؤجر، ومر على وقت دفع الإيجار 15 يوما، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية، وفي حالة اكتشف أن المستأجر يستعمل السكن لأنشطة مخالفة يطلب صاحب العقار إخلاء الموقع أو رفع قضية طلب إخلاء، أيضا حينما يكتشف أصحاب العقار بأن المستأجر قام بأخذ العقار المؤجر بطريقة الرشوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أيضا يرفع المؤجر قضية طلب إخلاء إذا حصل ضرر له من المستأجر، كذلك يطلب إخلاء العقار في حال أصبح ملكا للدولة ولم يعد تابعا للمؤجر. قضايا الإخلاء والقرارات 2023 29.731 طلب تنفيذ الرياض 10944 طلبا 20691 قرارا مكة المكرمة: 9234 16908 قرارا الشرقية: 4628 9721 قرارا المدينة المنورة 1487 2956 قرارا عسير 7641 1538 قرارا جازان 605 1495 قرارا القصيم 618 995 قرارا تبوك 480 988 قرارا حائل 335 388 قرارا الحدود الشمالية 150 295 قرارا الجوف 215 578 قرارا نجران 194 طلبا 406 قرارا الباحة 77 140 قرارا



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