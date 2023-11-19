5 شروط لرفع قضايا الإخلاء بمحاكم التنفيذ

قضايا الإخلاء والقرارات 2023
29.731 طلب تنفيذ
الرياض
10944 طلبا
20691 قرارا
مكة المكرمة:
9234
16908 قرارا
الشرقية:
4628
9721 قرارا
المدينة المنورة
1487
2956 قرارا
عسير
7641
1538 قرارا
جازان
605
1495 قرارا
القصيم
618
995 قرارا
تبوك
480
988 قرارا
حائل
335
388 قرارا
الحدود الشمالية
150
295 قرارا
الجوف
215
578 قرارا
نجران
194 طلبا
406 قرارا
الباحة
77
140 قرارا
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