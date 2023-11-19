شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبر سار من طيران ناس للمسافرين من الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

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انطلقت يوم الأربعاء رحلات مباشرة بين الرياض والمنامة عبر شركة الطيران ناس، حيث تقدم هذه الخدمة بمعدل 7 رحلات أسبوعيًا، ربطًا بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار البحرين الدولي.

خبر سار من طيران ناس للمسافرين من الرياض

أعلن مطار البحرين الدولي عن انطلاق رحلاته المباشرة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض عبر شركة طيران ناس، بدءًا من الأربعاء الماضي، بتوفير سبع رحلات أسبوعيًا.

توفر هذه الرحلات فرصة للمسافرين للاستمتاع بتجارب سفر مريحة وتخطيط رحلاتهم بشكل مرن، مما يعزز نمو القطاع السياحي في المملكتين ويسهم في التنمية الاقتصادية.

قال محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين: “نحن فخورون بتحقيق نجاحنا في جذب حركة ركاب سنوية تصل إلى حوالي 1.5 مليون شخص من خلال ربط المملكة البحرينية بالمملكة العربية السعودية عبر الطيران على مدى سبعة عقود”.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام مطار البحرين بتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين وتعزيز التبادل الثقافي وتعزيز العلاقات التجارية والسياحية بينهما.