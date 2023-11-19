انت الان تتابع الحالة 300 خلال العام.. "ولادة مكة" ينجح باستخراج سماعة جوال من جوف طفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 11:07 صباحاً

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إخراج سماعة جوال من داخل جوف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث حضر الطفل مع أهله إلى الطوارئ بعد ابتلاعه للسماعة. وفي التفاصيل، وصلت الحالة لقسم الطوارئ بالمستشفى، وأخبر الأهل الطاقم الطبي بأن ابنهم ابتلع السماعة، وعلى الفور تمت مناظرة الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وشُكّل فريق طبي من قسم المناظير وقسم التخدير؛ للتعامل مع الحالة وتجهيز الطفل لعمل المنظار دون تدخُّل جراحي. وتكللت العملية بالنجاح في وقت قياسي تم على إثره إزالة السماعة، والتأكد من صحة الطفل، وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد. جدير بالذكر أن المستشفى استقبل أكثر من 300 حالة ابتلاع لأجسام غريبة خلال العام الحالي، وقد تم التعامل بالمناظير مع 35 حالة منها، وباقي الحالات اكتفت الفرق الطبية بمتابعتها حتى خروجها الآمن من الجسم.

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