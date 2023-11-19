انت الان تتابع لليلة الثانية على التوالي .. موجات من الهجمات الروسية تضرب العاصمة الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 11:16 صباحاً

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، أن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر اليوم (الأحد)، لليلة الثانية على التوالي. وذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، على "تلغرام"، أن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف "بوبكو" أنه "وفقًا للمعلومات الأولية، أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما يقرب من 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في كييف وضواحيها". وأشار إلى "عدم ورود أنباء أولية عن وقوع أضرار جسيمة أو سقوط ضحايا".

كانت هذه تفاصيل خبر لليلة الثانية على التوالي .. موجات من الهجمات الروسية تضرب العاصمة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.