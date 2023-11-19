انت الان تتابع "الدفاع المدني" يحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 11:33 صباحاً

حذر "الدفاع المدني"، اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير. وتشمل المحافظات المتوقع هطول الأمطار بها بالمنطقة: أبها، وخميس مشيط، والنماص، وتنومة، وبلقرن، ورجال ألمع، وبارق، ومحايل، والمجاردة. وأوضح "الدفاع المدني"، أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات، اعتبارًا من اليوم الأحد إلى يوم غدٍ الاثنين. كما دعا "الدفاع المدني"، إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

كانت هذه تفاصيل خبر "الدفاع المدني" يحذر من أمطار متوسطة إلى غزيرة بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.