انت الان تتابع هواتف "لا شيء" تسحب تطبيقها المتوافق مع "رسائل أبل" بسبب مخاوف أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 11:35 صباحاً

قررت هواتف "لا شيء" (نوثينج" سحب إصدارها من الدردشات، المتوفقة مع خدمة رسائل "آي ميسج" على هواتف "آيفون"، من متجر "جوجل بلاي" للتطبيقات على "أندرويد"، بسبب مخاوف أمنية. وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن سحبها للتطبيق، بسبب عدد من الأخطاء، التي تحتاج الشركة لوقت من أجل إصلاحها قبل إطلاق التطبيق مرة أخرى. لم تعلن هواتف "لا شيء" عن فترة زمنية متوقع أن تطلق خلالها التطبيق مرة أخرى. ويأتي هذا القرار، بعد تقارير تحدثت عن مشكلات أمنية صارخة في تطبيق الدردشة الجديد، تضرب في مقتل تقنية التشفير من "طرف إلى طرف"، التي تتمتع بها رسائل "آي ميسج"، حيث يتم تمرير الرسائل كلها عبر خوادم "نوثينج". وتم الكشف كذلك عن أن فك تشفير رسائل هواتف "نوثينج" يجعلها عرضة لأي هجوم إلكتروني وتسهل إمكانية وصول "الهاكرز" إلى الرسائل، ما يجعل قاعدة بيانات المستخدمين بالكامل مهددة حال اعتماد هذا التطبيق.

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