تراند اليوم : وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة.. وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365 : أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (39) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 5 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، ينبع) على النحو التالي:

- مدير المشاريع البحثية

- مشرف فريق (وظائف متعددة)

- فني أول

- خبير أزمات

- خبير سياسات وأداء وامتثال بيئي

- خبير مجالس ولجان دولية

- مراقب ميداني (وظائف متعددة)

- أخصائي حماية

- أخخصائي أول تميز العلاقات

- أخصائي اتصالات ادارية

- أخصائي أول اتصالات ادارية

- أخصائي توقيع أول

- أخصائي عرض أول

- أخصائي سير معاملات

- أخصائي أول تراخيص

- أخصائي تراخيص

- أخصائي مشاريع بحثية

- أخصائي أول متابعة الالتزام

- أخصائب أول منظمات دولية

- أخصائي شراكات استراتيجية

- أخصائي قياس أداء

- أخصائي أول قياس أداء

- أخصائي أول عمليات بيانات

- أخصائي سياسات وأداء وامتثال بيئي

- أخصائي أول سياسات و أداء وامتثال بيئي

- أخصائي أول تنسيق وامتثال

- أخصائي أول أراضي ومحجوزات

- أخصائي مراقبة سير معاملات

- مهندس محترف قياس زيت وغاز

- مهندس أول استدامه وتغير مناخي

- وظائف آخرى

المؤهلات المستهدفة:

- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:

- الرياض

- جدة

- الشرقية

- ينبع

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا