تراند اليوم : بالفيديو.. محامي يكشف ما يحدث حال ثبوت كذب من حلف اليمين أمام المحكمة

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي خالد اليوسف، عن ما يحدث حال ثبوت كذب من حلف اليمين أمام المحكمة.

وقال اليوسف، خلال ظهوره ببرنامج "يا هلا": "في هذه الحالة تأخذ الحكم الذي ثبت فيه هذا، وتطالب بالتعويضات بسبب ما حدث لك نتيجة اليمين الكاذبة".

وعن جواز التماس إعادة النظر باعتباره نوعا من الغش وفقا للمادة 201 من نظام المرافعات الشرعية، قال المحامي: أنا أميل إلى هذا الرأي، ولكننا ننتظر التطبيقات القضائية.

وتابع: بعد ما تسببت به هذه اليمين من أضرار على الخصم، فإنه يجوز له بعد إثبات كذبها بحكم جزائي، أن يعود عليه بهذه الأضرار، وأحيانا اللي حلف يعترف بكذبه أو من خلال الشهود.