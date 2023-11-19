السعودية | “التدريب التقني” يعتمد 231 شهادة احترافية دولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 231 شهادة احترافية دولية في عددٍ من التخصصات، تمت إتاحتها إلكترونياً من خلال بوابة الشهادات الاحترافية العالمية.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة المساعد لسياسات التدريب والجودة رئيس اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية عبدالرحمن المرواني، أن المؤسسة أصدرت مؤخراً النسخة المحدثة من ضوابط وإجراءات لائحة الشهادات الاحترافية، تضمنت عددًا من التعديلات الجديدة من أبرزها: تحديث الاشتراطات بما يدعم قبول الشهادات الاحترافية المحلية، وتوسيع نطاق تغطية مراكز الاختبارات ومشاركة القطاع الخاص، والتوسع في قبول الشهادات الدولية واسعة الانتشار.

وأضاف أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تطوير وتنظيم سوق الشهادات الاحترافية، ودعم هذا المسار الهام في تطوير قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءة القوى الوطنية، وذلك مواكبةً للنمو الذي يشهده قطاع الأعمال، وكذلك السعي لنشر مفهوم التدريب الاحترافي المهني.

ويتمثل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في اعتماد الشهادات الاحترافية والترخيص للجهـــات المشـــغلة لمزاولـــة الأنشطة المتعلقة بها وفـــق ضوابط محددة، كما تتابع المؤسسة أداء الجهات المرخص لها وفق أحكـام اللائحة الصادرة والضوابط الخاصة بها، كما ترصد المؤسسة الممارسات المخالفة في مجال التدريب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لضمان حماية حقوق المستفيدين والحفاظ على جودة ومستوى الأداء المقدم في قطاع التدريب.