شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ذكرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً عبر حسابات المستفيدين في منصة “أبشر”.
وقالت الأحوال المدنية، أن خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، تشمل التالي:
– الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
– اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
– قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
– اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل الأحوال المدنية.