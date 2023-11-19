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الأحوال المدنية توضح خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر

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الرياض - علي القحطاني - ذكرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً عبر حسابات المستفيدين في منصة “أبشر”.

وقالت الأحوال المدنية، أن خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، تشمل التالي:

– الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.

– قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.

– اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل الأحوال المدنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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