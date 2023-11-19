شكرا لمتابعة خبر عن إصدار غرامات مالية بإجمالي 272 ألف ريال على مخالفين لنظام المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات، اليوم الأحد أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات منظم المياه، عددًا من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة من قبل جهات الضبط المخوّلة.

وتضمنت القرارات التي تم إصدارها غرامات مالية بإجمالي 272 ألف ريال لـ 6 عملاء، وذلك لمخالفتهم حكم الفقرة (12) والفقرة (14) من المادة (67) من نظام المياه التي تنص على “التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية” أو “إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له”.

وشدد منظم المياه على ضرورة التقيد بأحكام نظام المياه والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل نظامي وعدم العبث بعدادات المياه.