شكرا لمتابعة خبر عن الطرق :الإجازات ترفع نسبة الحوادث 15% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للطرق، أن الحوادث المرورية تزداد بنحو 15% في الإجازات، عن غيرها من أيام السنة.

وطالبت الهيئة، بضرورة التقيّد بتعليمات السلامة، وربط حزام الأمان، سواءً للسائق أو بقية الركاب، مع أهمية الالتزام بالسرعة النظامية، وتجنب استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة.

وأكدت على أهمية وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة، لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم، خصوصاً أثناء الحوادث، منوهة إلى ضرورة فحص الإطارات ومختلف أدوات المركبة للتأكد من سلامتها، مع التأكد من توافر كل أدوات السلامة فيها، فضلاً عن أهمية أخذ قسط كافٍ من النوم قبل السفر، محذرةً من القيادة أثناء الأمطار.