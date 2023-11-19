شكرا لمتابعة خبر عن جازان تسجّل أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت السودة 7 درجات فقط .

وقال المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في شرورة وينبع 32 مئوية، وكل من مكة المكرّمة والقنفذة 31 درجة.

وجاءت السودة في أدنى القائمة بـ 7 مئوية، تليها طريف 8 درجات، والقريات 10 مئوية، وأبها وتبوك والباحة وحفر الباطن 13 درجة.

بينما سجلت مكة المكرّمة والرياض وجدة والدمام وأبها وبريدة وحائل والباحة وجازان والصمان والتنهات والطائف والأحساء وحفر الباطن والقريات والمجمعة والدهناء والسودة نسبة رطوبة 90%.