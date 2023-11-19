العريش.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة، التي يُسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طناً؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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