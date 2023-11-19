أمن الطرق: إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار والضباب الكثيف

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين.

وقالت: يأتي ذلك بسبب هطول الأمطار، والضباب الكثيف؛ وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

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