مع اعتدال الأجواء.. المراكز الترفيهية بجدة وجهة مثالية للأهالي خلال الإجازة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 12:39 مساءً

شهدت المراكز الترفيهية بمحافظة جدة، بالتزامن مع إجازة نهاية الفصل، واعتدال الأجواء والمناظر الخلابة حالياً، توافد المصطافين والزوار والأهالي من المواطنين والمقيمين الذين يقضون أجمل الأوقات على ضفاف شواطئ عروس البحر الأحمر. وحظي مرتادو المراكز الترفيهية بتنوع الفعاليات والأنشطة التي تقدمها للزوار، من خلال توافر ألعاب متنوعة، وصالات للعروض، وكذلك أماكن لممارسة الهوايات، وإقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تلائم مختلف أفراد العائلة، بجانب الاستمتاع بما تكتنزه المحافظة من مسطحات خضراء، وبعض الحدائق والمتنزهات لقضاء أوقات ماتعة تجمع المرح وممارسة مختلف الرياضات المنوعة. فيما أكملت أمانة جدة استعداداتها اللازمة بتهيئة المرافق السياحية بالمدينة؛ كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، لاستقبال المتنزهين والزائرين خلال الإجازة، وتكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

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