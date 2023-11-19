تراند اليوم : وزير الطاقة يُعلن اكتشافات جديدة ⁧‎للغاز الطبيعي⁩ في المنطقة الشرقية والربع الخالي

صحيفة الخليج 365: واس.. صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، بأن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت - بفضل الله- من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتُشِف حقل "الحيران" للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن "حنيفة" في بئر (الحيران - 1) بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و (600ر1) برميلٍ من المكثفات، بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن "العرب – ج" في الحقل نفسه بمعدل (1 ر 3) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل "المحاكيك" للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل (85 ر 0) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

كما اكتُشِف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقاً، حيث اكتُشف الغاز الطبيعي في مكمن "الجله" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل "شدون" غرب مركز حرض، حيث اكتُشِف الغاز الطبيعي في مكمن "عنيزة – أ" بعد أن تدفق الغاز بمعدل (5 ر15) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (460) برميلاً من المكثفات.