تراند اليوم : تصريح جديد من قطر بشأن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

صحيفة الخليج 365: أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد، أن هناك تحديات "بسيطة" متبقية في مفاوضات التبادل المقررة.

وتابع في مؤتمر صحافي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جهود بلاده لإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل في قطاع غزة مستمرة، مشيرا إلى أن المحادثات حققت تقدما جيدا.

ولفت إلى أن بلاده تتعامل مع حماس وإسرائيل لامسة تقدما جيدا في الأيام الأخيرة، مضيفا أن النقاط العالقة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل "لوجستية وعملية".