شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي يخرج سماعة جوال من معدة طفل في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إخراج سماعة جوال من داخل جوف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث حضر الطفل مع أهله إلى الطوارئ بعد ابتلاعه للسماعة.

وأوضح الفريق الطبي أن الطفل وصل لقسم الطوارئ بالمستشفى؛ حيث أخبر الأهل الطاقم الطبي أن ابنهم ابتلع السماعة وعلى الفور تم مناظرة الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وشُكل فريق طبي من قسم المناظير وقسم التخدير للتعامل مع الحالة وتجهيز الطفل لعمل المنظار دون تدخل جراحي.

وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله تعالى في وقت قياسي تم على إثرها ازالة السماعة والتأكد من صحة الطفل وقد غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة - ولله الحمد.