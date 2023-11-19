شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطّلع على مؤشرات التقدم في الخدمات والممكنات الرقمية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأحد، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، على مؤشرات التقدم في الخدمات والممكنات الرقمية بالمنطقة التي أظهرت احتضان المنطقة الشرقية لأكبر تكتل لاستثمارات الحوسبة السحابية على مستوى المملكة سواءً من حيث عدد المراكز أو إجمالي الاستثمارات وذلك بتواجد 9 مراكز بيانات في المنطقة الشرقية من أصل 16 مركز على مستوى المملكة، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.5 مليار ريال.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظهم الله" لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل الدؤوب والمستمرة لتعزيز التنمية الشاملة ودعم مسيرة التقدم الوطني في مختلف المجالات ومنها تطويع الممكنات الرقمية، مؤكداً سموه على أهمية تطوير الشراكة والجهود بما يمكن من إرساء بنية رقمية متينة ودائمة بالمنطقة .

واستمع سمو أمير المنطقة الشرقية لشرح مفصل عن تطور خدمات الاتصالات والبنية التحتية في المنطقة الشرقية، حيث نما عدد المساكن المرتبطة بالنطاق العريض اللاسلكي 8 أضعاف من 3 الاف منزل في 2017 إلى 24 ألف منزل في 2023 ، مع نمو نوعي في عدد المساكن المرتبطة بشبكة الألياف البصرية من 222 ألف منزل في 2017 وصولاً إلى أكثر من 630 ألف منزل اليوم بنسبة نمو تصل لأكثر من 180%.

وعلى مستوى سرعات وجودة الانترنت ، حققت المنطقة قفزة بأكثر من 17 ضعف من 11 ميجابت/ث في 2017 لتصل اليوم إلى 187 ميجابت/ث حتى الربع الثالث من عام 2023.

نمو الوظائف التقنية

واطلع سموه على النمو النوعي في عدد الوظائف التقنية في المنطقة والتي شهدت نمواً بأكثر من 60% بين 2018 و 2023 من 34 ألف وظيفة وصولاً إلى 56 ألف وظيفة، مع تحقيق نسبة توطين نوعية بلغت 64% وقصة نجاح في تمكين المرأة في المنطقة بنسبة 36% من خط أساس 15% في 2018.

وعلى مستوى ريادة الاعمال والثورة الصناعية الرابعةاطلع سموه على الجهود الحثيثة للارتقاء بريادة الأعمال في المنطقة الشرقية والتي تحتضن ثاني أكبر عدد من رواد الأعمال على مستوى المملكة بما يقارب 700 رائد ورائدة أعمال، وجهود الوزارة من خلال مركز كود لدعم ريادة الأعمال بالشراكة مع جامعة الملك فيصل والذي يحتضن اليوم 20 شركة ناشئة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير السواحه عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة الشرقية على دعمه ومتابعته المستمرة لسير مشروعات المنظومة الجاري تنفيذها بالمنطقة.

حضر اللقاء نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي وسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطور الإداري والتقنية بالإمارة