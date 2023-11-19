شكرا لقرائتكم خبر عن بـ1600 معدة.. أمانة جدة تُعلن رفع جاهزيتها تحسبًا للحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على المحافظة، وذلك تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة.

وأكدت انها قامت بنشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية، استعدادًا لاستقبال الحالة المطرية.

وبينت أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردا و1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركز للإسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

وأشارت إلى أن الأمانة فعّلت الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، وذلك من خلال نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.

وفي الختام، أهابت الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظا على سلامتهم، كما دعت للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر «تطبيق بلدي».