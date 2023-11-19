شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل الطائرة السعودية الـ12 لقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.