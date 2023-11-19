شكرا لمتابعة خبر عن أمانة القصيم تكثف جهودها لـ معالجة مواقع تجمعات الأمطار في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت أمانة منطقة القصيم، اليوم الأحد بتكثيف جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، وذلك في الطرق والأحياء السكنية بمدينة بريدة، من خلال استخدام اكثر من 356 من المعدات والآليات، وبجهود 76 فرقة، شملت 480 من الكوادر البشرية.

وتمت معالجة بعض تجمعات المياه المؤقتة بسحب 15615 م3 بالمعدات، وكذلك سحب 54642 م3 من المياه عبر محطات السيول، وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول، ولا تزال فرق الأمانة تعمل في جميع الشوارع والميادين العامة خلال هذه الأيام والأيام القادمة وعلى مدار الساعة تحسباً للأمطار المتوقعة.

وواصلت الأمانة البرامج التوعوية المقدمة للمواطنين والمقيمين للتعامل الأمثل مع الحالة المطرية باتباع الإرشادات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول

وشددت على ضرورة البقاء بالمنازل والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار وتخفيف السرعة أثناء القيادة.