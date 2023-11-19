شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو تطعيس بسيارة روزرويس في صحراء السعودية يشعل المملكة والكشف عن مالكها والان مع التفاصيل الكاملة

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في مقطع فيديو، يظهر سائق سيارة “روز رايز” وهو يقوم بتنفيذ حركات التفحيط أو التطعيس في رمال الصحراء.

تطعيس بسيارة روزرويس في صحراء السعودية

ظهر في مقطع الفيديو رجل يقود سيارة “روز رايز” بسرعة عالية في الرمال، مما أثار جدلاً واسعاً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

رأى بعض المغردين أن قائد السيارة قد استأجرها خصيصًا لغرض التطعيس، في حين اعتبر آخرون أنه لم يتردد في استخدام سيارة تتجاوز قيمتها الثمانين ألف دولار أمريكي بهدف التسلية.

شهد الفيديو تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت فعلة التطعيس باستخدام سيارة تصل قيمتها إلى أكثر من 2 مليون ريال استنكارًا وتساؤلات حول المغزى وراء هذا السلوك.