إسرائيل تنفي ملكيتها لسفينة نقل اختطفها الحوثيون

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 2:54 مساءً

نفت إسرائيل اليوم (الأحد)، ملكيتها سفينة نقل اختطفها الحوثيون بالقرب من اليمن في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس": حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي". وأضاف: "إن السفينة ليست إسرائيلية". وأشار إلى أن السفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي. وتوعد الحوثيون في وقت سابق من اليوم باستهداف السفن التي ترفع علم إسرائيل والسفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية.

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