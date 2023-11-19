تراند اليوم : خبير تغذية روسي يكشف عن السبب الحقيقي لتكوّن "الكرش" وكيفية التخلص منه

صحيفة الخليج 365 : كشف خبير التغذية الروسي رومان بيشنياكوف أن تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر والظهر يحدث في العادة بسبب الإفراط في تناول الطعام، وليس بسبب الأطعمة الغنية بالدهون.

وأشار، إلى أن التقليل من تناول الأطعمة الدهنية يقلل فعلا من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم. فمثلا يحتوي غرام واحد من الدهون على 9 سعرات حرارية، في حين يحتوي غرام من البروتين أو الكربوهيدرات على 4 سعرات حرارية. ولكن مع ذلك يمكن أن يزداد الوزن حتى في حالة تناول أطعمة قليلة الدهون.

تناول الفواكه لا يقل خطورة عن الدهون

وبحسب خبير التغذية الروسي، فإن تناول الفواكه المفيدة بدلا من الحلويات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن أيضا. فمثلا يجب أن تحصل المرأة في المتوسط على 1.3 ألف سعر حراري في اليوم ارتباطا بنمط حياتها ونشاطها البدني. فتناول موزتين و300 غرام من العنب يعطي نصف حاجتها اليومية من السعرات الحرارية، هذا من دون الأخذ بالاعتبار تناول وجبات الطعام الرئيسية.

فوائد الدهون للجسم

وأكد خبير التغذية أن الجسم لن يتمكن من أداء وظائفه من دون الدهون. لأن الدهون تشارك في عملية التمثيل الغذائي، وإنتاج الهرمونات، مثل هرمون التستوستيرون، وامتصاص فيتامينات A وD وE وK، وتحتاجها منظومة المناعة، وحتى العين تحتاج إلى الدهون.

أين توجد الدهون الصحية؟

وتابع أن الدهون "الصحية" موجودة في الأسماك والزيوت النباتية والمكسرات. أما النقانق والبرغر والسمن النباتي والمعجنات فتحتوي على دهون "سيئة" تؤثر سلبا في صحة الأوعية الدموية ومتوسط طول العمر.