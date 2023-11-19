تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من الأمير تركي الفيصل على الحرب في غزة.. وتهديد إسرائيل باستخدام السلاح النووي: لن نسمح له بالمرور دون محاسبة

صحيفة الخليج 365: علق الأمير تركي الفيصل على الحرب الدائرة في غزة بين حماس وإسرائيل، وعلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين باستخدام السلاح النووي.

دعم دائم لإسرائيل

وقال الأمير تركي الفيصل خلال مشاركته في حوار المنامة: لم يكن هناك نقص في الأفكار والبيانات والإعلانات ومبادرات السلام وقرارات مجلس الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة لكن جميعها تلاشت عند إسرائيل بسبب الدعم الدائم من أمريكا وأوروبا وبالتالي ذهبت كل المبادرات سدى ولا يزال السلام هدفا بعيدا.

تاريخ طويل أدى للصراع

وتابع: لم يبدأ الصراع بسبب السابع من أكتوبر هذا العام بل هناك تاريخ طويل أدى إلى الوضع الحالي ومعظمه كان هجمات على الفلسطينيين .

فشل في وقف الهجوم الإسرائيلي

وأضاف: العالم يشهد فشلا في وقف هذا الهجوم الإسرائيلي الذي يعادل إبادة جماعية في غزة ويترافق أيضا مع تهديد باستخدام الأسلحة النووية.

هجوم إسرائيل الوحشي

وواصل قائلا: اسمحوا لي أن أوضح كما قال ولي العهد، أنني أدين هجوم حماس الوحشي على المدنيين في السابع من أكتوبر لكن يجب أن أدين هجوم إسرائيل الوحشي بدرجة أكبر على المدنيين الفلسطينيين، ليس فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية.

نقطة تحول

ولفت إلى أن هذه الحرب هي نقطة تحول وعملية بحث جادة عن حل عادل للقضية الفلسطينية التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لهذا الصراع المستمر.

تهديد النووي

واختتم: تهديد إسرائيل بالنووي هو دعوة مفتوحة للآخرين في المنطقة للتوجه لهذا الخيار ، يجب أن نتأمل هذا التهور من جانب إسرائيل ولا نسمح له بالمرور دون محاسبة.