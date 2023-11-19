شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 14 لدعم قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مدينة الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

أخبار متعلقة صحة الرياض: لا يحق احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة "الغذاء والدواء" تفوز بأفضل ملصق علمي في المؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.