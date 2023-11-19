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صحة الرياض: لا يحق احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة

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اليوم - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضحت "صحة الرياض" أنه لا يحق للمؤسسات الصحية احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة وبسبب المطالبات المالية.

وأضافت أن المادة ”1/30“ من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تمنع ذلك.

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ونوهت أن ”الصحة“ تقوم بجولات رقابية وتقوم بإحالة المخالفات للجان المختصة، ومن حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وحثت ”صحة الرياض“ الجميع على الإبلاغ عن أي ممارسة مخالفة بالاتصال على الرقم 937.

This is a Twitter Status : لا يحق احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة بسبب المطالبات المالية This is a Twitter Status— صـحــة الـريــاض (@riyadhhealth)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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