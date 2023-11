شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الرياض: لا يحق احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت "صحة الرياض" أنه لا يحق للمؤسسات الصحية احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة وبسبب المطالبات المالية.

وأضافت أن المادة ”1/30“ من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تمنع ذلك.

ونوهت أن ”الصحة“ تقوم بجولات رقابية وتقوم بإحالة المخالفات للجان المختصة، ومن حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وحثت ”صحة الرياض“ الجميع على الإبلاغ عن أي ممارسة مخالفة بالاتصال على الرقم 937.

#صحة_الرياض : لا يحق احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة بسبب المطالبات المالية pic.twitter.com/4xX4V3k8Dm — صـحــة الـريــاض (@riyadhhealth) November 19, 2023

