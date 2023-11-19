ودشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، أعمال الملتقى، الذي تستضيفه أمانة المنطقة الشرقية بمشاركة أمانات المناطق، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومسؤولي الشركات العاملة في مجال النظافة بالقطاع الخاص، وذلك في فندق شيراتون الدمام.
وتستعرض الجهات المشاركة في الملتقي مجموعة من أوراق العمل، لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة النفايات ومدافنها، وتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة، وتحقيق الاستدامة الحضرية، ومناقشة المعوقات التي تواجه تقديم خدمات النظافة، وإيجاد الحلول لها، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل رفع مستوى النظافة والمحافظة على الديمومة، وتهيئة الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وتستهدف وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان من خلال الملتقى إنشاء قاعدة للبيانات خاصة بإدارة النفايات، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للعمل في مجالات إدارة النفايات المختلفة، وتحقيق الاستدامة البيئية والمالية والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري بما يُسهم في وصول منظومة أعمال النظافة إلى مستويات عالية من الجودة، وتحسين الخدمات المقدمة في المدن للمستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة السلوكيات الخاطئة في نظافة المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.