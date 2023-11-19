إلزام المنتجعات والمرافق البحرية بمتطلبات السلامة

ألزمت المديرية العامة لحرس الحدود، ملاك المنتجعات السياحية والمرافق البحرية المخصصة للتأجير بمراعاة توفير جميع متطلبات السلامة والالتزام بالتعليمات، فيما أكملت المديرية جاهزيتها لاستقبال مرتادي الشواطئ في جميع أنحاء المملكة، وذلك بتكثيف الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ، وتنظيم حملات توعوية حول السلامة البحرية لضمان سلامة المتنزهين.

ودعت الزوار إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة، واتخاذ التدابير الاحترازية، والابتعاد عن الأماكن الخطرة غير المخصصة للسباحة، ومرافقة الأطفال أثناء وجودهم على الشاطئ، والاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وبالرقم (994) في بقية مناطق المملكة في حالة أي طارئ لا قدر الله.