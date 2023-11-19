إلزام المنتجعات والمرافق البحرية بمتطلبات السلامة

ودعت الزوار إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة، واتخاذ التدابير الاحترازية، والابتعاد عن الأماكن الخطرة غير المخصصة للسباحة، ومرافقة الأطفال أثناء وجودهم على الشاطئ، والاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وبالرقم (994) في بقية مناطق المملكة في حالة أي طارئ لا قدر الله.
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