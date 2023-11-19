شكرا لمتابعة خبر عن الطائرة السعودية الـ 13 لإغاثة غزة تصل مطار العريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.